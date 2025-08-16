Onze mortos após explosão em fábrica de armas na Rússia
Uma explosão em uma fábrica de armas na região de Ryazan, na Rússia, deixou pelo menos 11 mortos na sexta-feira, informaram autoridades russas neste sábado (16), citando o descumprimento das normas de segurança como a principal causa.
"Durante as buscas entre os escombros, mais dois corpos foram encontrados. Infelizmente, 11 pessoas morreram", informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram.
Também especificou que 130 pessoas ficaram feridas e que mais de 360 socorristas estavam trabalhando no local.
A mídia local informou que o incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira em uma oficina com materiais explosivos e divulgou vídeos — não verificados pela AFP — que mostram uma grande coluna de fumaça subindo para o céu.
Segundo a imprensa regional, a explosão afetou a fábrica da Elastik, localizada a cerca de 60 quilômetros de Ryazan, a capital da província.
A empresa, segundo fontes locais, produz explosivos e munições.
Em 2021, uma explosão acidental no mesmo local já havia causado 17 mortes.
O conglomerado estatal Rostec, fornecedor de produtos industriais e de alta tecnologia para os setores civil e militar, informou na sexta-feira que estava participando da retirada de feridos por helicóptero após esta última tragédia.
Embora a Ucrânia ataque regularmente alvos militares na Rússia usando drones, as autoridades russas não mencionaram essa possibilidade neste caso.
O Comitê de Investigação russo afirmou que abriu uma investigação sobre "violação" das normas de segurança "em instalações industriais perigosas".
