Rússia lança 85 drones e um míssil contra Ucrânia durante a noite, diz Kiev

AFP
AFP
16/08/2025 08:38

O Exército russo lançou 85 drones e um míssil contra a Ucrânia na madrugada de sexta-feira para sábado (16), informou Kiev, enquanto ocorria no Alasca o encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo americano, Donald Trump. 

A Força Aérea ucraniana, em um comunicado publicado no Telegram, afirmou ter abatido 61 drones, incluindo aeronaves do tipo "Shahed" (de produção iraniana) e dispositivos de distração. 

As regiões atingidas foram Sumy (nordeste), Donetsk (leste), Chernihiv (norte) e Dnipropetrovsk (centro-leste), informou a mesma fonte. 

Na linha de frente, as forças ucranianas, em menor número e menos equipadas, estão na defensiva há meses contra as tropas russas, que gradualmente ganham terreno. 

O Exército russo afirmou neste sábado ter capturado a localidade ucraniana de Kolodiazi, na região norte de Donetsk, assim como Vorone, na região de Dnipropetrovsk, recentemente capturada pelas forças do Kremlin. 

Até o momento, Kiev e analistas militares ucranianos do site Deepstate, que é próximo aos exército, não confirmaram esses avanços.

Esses ataques ocorreram durante o tão aguardado encontro entre Putin e Trump no Alasca para tentar pôr fim à guerra, mas até o momento nenhuma trégua foi alcançada. 

O presidente dos EUA havia indicado antes dessa reunião que queria organizar rapidamente uma cúpula tripartite com Putin e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para alcançar um cessar-fogo. 

A guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 é o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e deixou dezenas de milhares de mortos.

