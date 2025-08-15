Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Olympique de Marselha perde no fim para o Rennes com dez jogadores na abertura da Ligue 1

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 18:32

compartilhe

Siga no

O Rennes, que jogou durante uma hora com um jogador a menos, conseguiu vencer o Olympique de Marselha por 1 a 0 nesta sexta-feira (15), na partida de abertura da temporada 2025-2026 da Ligue 1 francesa.

Um gol de Ludovic Blas aos 90 minutos deixou os três pontos na Bretanha e recompensou o Rennes, que lutou contra todas as adversidades desde que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão do marroquino Abdelhamid Aït Boudlal aos 31 minutos.

Blas havia começado a partida no banco e entrou em campo apenas seis minutos antes.

O Marselha, atual vice-campeão, teve amplo domínio do jogo, mas falhou na execução e acertou a trave em duas ocasiões.

Mason Greenwood foi perfeitamente controlado por seu ex-companheiro de equipe, o lateral-esquerdo Quentin Merlin e não conseguiu ser o líder ofensivo que o OM precisava para sair vitorioso desta primeira partida do campeonato.

O Rennes havia tido várias chances antes do gol de Blas, principalmente no contra-ataque, mas até os acréscimos o goleiro argentino Gerónimo Rulli havia conseguido defender com sucesso.

O atual campeão e grande favorito, o Paris Saint-Germain, vai encerrar esta primeira rodada no domingo com uma visita ao Nantes.

O PSG entrará em campo após conquistar seu primeiro título oficial da nova temporada na quarta-feira, quando derrotou o Tottenham nos pênaltis na Supercopa da Europa em Udine, na Itália.

hap/fbx/dr/gfe/aam/am

Tópicos relacionados:

fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay