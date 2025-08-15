Coman deixa Bayern de Munique e assina com saudita Al Nassr, de CR7

O francês Kingsley Coman deixou o Bayern de Munique, clube em que jogou durante dez anos, e assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira (15).

"Bem-vindo, Coman", anunciou o Al Nassr em sua conta no Instagram, acrescentando minutos depois que o contrato é válido até 2028.

Aos 29 anos, Coman reforça um elenco que terá o craque português Cristiano Ronaldo como seu principal companheiro de equipe.

"King sempre fará parte do Bayern de Munique e desejamos a ele o melhor em seu novo desafio", disse o diretor esportivo do clube de Munique, Max Eberl, citado em um comunicado do Bayern, que disputará a Supercopa da Alemanha contra o Stuttgart no sábado.

Pouco antes da oficialização da contratação, o próprio Coman havia postado uma mensagem de despedida no Instagram para os torcedores de seu agora ex-time.

"Este clube sempre fará parte de mim. Desejo que o Bayern continue tendo sucesso nas próximas temporadas. Do fundo do meu coração, obrigado", escreveu o jogador, que vestiu a camisa da seleção francesa 58 vezes, acompanhando a mensagem com um vídeo com pouco mais de dois minutos de duração que resume sua década na Baviera.

Coman chegou ao Bayern de Munique por empréstimo de dois anos vindo da Juventus em meados de 2015. Ele foi transferido definitivamente para o clube de Munique em meados de 2017.

O momento mais especial do atacante nesses dez anos foi o gol da vitória na final da Liga dos Campeões de 2020, quando o Bayern derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0 em Lisboa.

Foi o sexto título da Champions da história do poderoso time alemão.

Além da Liga dos Campeões, Coman conquistou nove títulos da liga alemã, três Copas da Alemanha, três Supercopas da Alemanha, um Mundial de Clubes e uma Supercopa Europeia pelo Bayern.

A transferência de Coman para o Al Nassr vinha sendo comentada desde o início da semana. Segundo a imprensa, o acordo entre os clubes girava em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 189,6 milhões) por sua transferência.

