Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jules Koundé renova com Barcelona até 2030

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 17:03

compartilhe

Siga no

O zagueiro francês Jules Koundé chegou a um acordo com o Barcelona para renovar seu contrato até 30 de junho de 2030, anunciou o clube catalão em seu site nesta sexta-feira (15). 

"O clube e o jogador formalizarão o acordo em breve em um evento com a presença do presidente Joan Laporta", escreveu o Barça em seu comunicado. 

Koundé, de 26 anos, chegou ao Barcelona na temporada 2022-2023, vindo do Sevilla, e se prepara para sua quarta temporada como jogador 'culé'. 

Na última temporada, ele se consolidou como peça-chave para o técnico Hansi Flick e, com um gol decisivo na reta final da prorrogação (116 minutos), foi o herói da vitória de sua equipe sobre o Real Madrid na final da Copa do Rei. 

Na temporada 2024-2025, ele disputou 53 partidas e soma 141 pelo Barça. 

Ao longo dos anos, conquistou cinco títulos pela equipe: dois títulos da LaLiga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

O Barcelona inicia a defesa do título de campeão espanhol neste sábado, visitando o Mallorca na primeira rodada da nova edição do campeonato.

bur-dr/raa/aam/yr

Tópicos relacionados:

esp fbl fra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay