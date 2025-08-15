Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia declara ter recuperado localidades no leste onde forças russas avançaram

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 16:14

compartilhe

Siga no

A Ucrânia recuperou seis localidades de uma área estratégica do leste que as forças russas haviam tomado nos últimos dias, anunciou um corpo do Exército ucraniano nesta sexta-feira (15), antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca.

O primeiro corpo da Guarda Nacional Azov declarou que as tropas ucranianas haviam conseguido "deter o avanço do inimigo" na área de Pokrovsk, epicentro dos combates, e que recuperaram seis localidades.

O anúncio ocorre pouco antes da cúpula entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu contraparte americano, Donald Trump, para a qual o chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, não foi convidado.

Esta será a primeira vez que Putin visita o ocidente desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que deixou milhares de mortos e na qual a Rússia continua ganhando terreno.

Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano.

bur-led/rco/hgs/eg/yr/am

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay