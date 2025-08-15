Liverpool contrata zagueiro italiano Leoni, de 18 anos

O Liverpool, atual campeão da Premier League, anunciou nesta sexta-feira (15) a contratação do jovem zagueiro italiano Giovanni Leoni, do Parma, por 26 milhões de libras (cerca de R$ 189,6 milhões pela cotação atual).

O jogador da seleção sub-19 da 'Azzurra' chegou aos 'Reds' com um contrato de seis anos.

A finalização desse contrato está condicionada a que Leoni, de 18 anos, obtenha a autorização de trabalho necessária.

"Chego a um dos melhores clubes do mundo. É impossível dizer não a este clube. Estou feliz por estar aqui. É uma sensação incrível, uma grande honra, uma loucura", comemorou o jogador.

Com a sua contratação, o investimento do Liverpool na pré-temporada chega a 270 milhões de libras (quase R$ 2 bilhões pela cotação atual).

Entre as principais novidades em Anfield para a nova temporada estão Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez e Hugo Ekitike.

