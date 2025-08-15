Assine
Trump estará acompanhado de assessores em reunião com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se reunirá a sós nesta sexta-feira (15) com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, como estava previsto, mas sim estará acompanhado por seus principais assessores, informou a Casa Branca.

Trump estará acompanhado pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e pelo enviado especial Steve Witkoff, antes de um almoço com outros altos funcionários, informou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a jornalistas a bordo do Air Force One.

