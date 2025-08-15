Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente de Portugal anuncia morte em incêndios no leste do país

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 15:09

compartilhe

Siga no

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira (15) na Guarda, leste de Portugal, nos incêndios que assolam o país, anunciou o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou ter interrompido suas férias para acompanhar a "grave situação dos incêndios rurais".

"O presidente da República apresentou, ao princípio da tarde, sentidas condolências (...) pelo falecimento do antigo autarca [prefeito] Carlos Dâmaso, vítima de um incêndio que combatia na sua freguesia [semelhante a bairro]", declarou em um comunicado publicado em seu site.

Posteriormente, o mandatário participou de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de acordo com a nota, em meio a uma onda de incêndios que começou há mais de três semanas.

Milhares de bombeiros estão trabalhando há dias para combater os variados focos no país.

O governo também acionou, assim como a vizinha Espanha, "o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia" e solicitou o envio de quatro aviões Canadair para "permanecerem em território nacional até dia 18 de agosto", indicou a presidência portuguesa no X.

mig/emp/hgs/eg/yr/aa

Tópicos relacionados:

emergencia incendio portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay