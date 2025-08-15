Assine
Economia da Colômbia cresceu 2,1% na comparação anual no 2T

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 14:40

A economia da Colômbia cresceu 2,1% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, um resultado abaixo das expectativas oficiais, informou a autoridade estatística nesta sexta-feira (15). 

Este indicador é positivo para o governo de Gustavo Petro, que enfrenta o desafio de equilibrar um déficit significativo nas finanças públicas um ano antes do fim de seu mandato. 

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) deve-se principalmente à recuperação do comércio e da agricultura, além do crescimento sustentado das atividades artísticas e de entretenimento, de acordo com o relatório do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane). 

"O comércio de atacado e varejo está crescendo, como alimentos, equipamentos de informática e artigos elétricos", disse a diretora da agência, Piedad Urdinola.

Embora não tenha sido o setor que mais contribuiu para o PIB, o maior crescimento percentual foi registrado nas atividades culturais e de entretenimento, com uma taxa anual de 7,5%, impulsionado em parte pelas apostas esportivas online, um negócio que tem crescido no país nos últimos anos.

