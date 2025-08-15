Assine
Sheinbaum afirma que presença dos EUA no Caribe ocorre em águas internacionais

15/08/2025 12:00

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta sexta-feira (15) que os Estados Unidos destacaram navios no Caribe, entre o Panamá e a América do Sul, "em águas internacionais".

Diante desta mobilização, que segundo a imprensa americana tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e pressionar o governo venezuelano, a mandatária rejeitou qualquer "intervencionismo" na região.

Sheinbaum foi informada sobre esta operação por seus comandos militares, que costumam manter contato com seus homólogos americanos.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua mexico narcotrafico

