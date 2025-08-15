Assine
Sobe para quase 200 o balanço de mortos por monção no Paquistão

15/08/2025 11:14

As chuvas torrenciais que atingem o norte do Paquistão causaram pelo menos 194 mortos em 24 horas, segundo o último balanço anunciado nesta sexta-feira (15) pelas autoridades, o que eleva a mais de 500 o número de mortos desde o início da monção no final de junho.

Foram registradas pelo menos 180 mortes na única província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteiriça com o Afeganistão, indicou a Autoridade Provincial de Gestão de Desastres. 

Outras nove pessoas morreram na Caxemira paquistanesa, enquanto cinco pessoas morreram na região de Gilgit-Baltistan. 

Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, é um dos mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. 

Nos últimos anos, seus 255 milhões de habitantes sofreram grandes inundações, cheias de lagos glaciares e secas, fenômenos que, segundo os cientistas, se multiplicarão sob a influência da mudança climática. 

zz-jma/sbh/bfi/pb/eg/dd/aa

Tópicos relacionados:

clima inundacoes meteorologia paquistao

