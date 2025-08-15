Assine
Dois feridos em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia

15/08/2025 11:01

Duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (15) em um ataque a tiros perto de uma mesquita na cidade sueca de Orebro, informaram as autoridades. 

A polícia pediu à população que permaneça afastada do local enquanto o autor do ataque é procurado. "Estamos procurando ativamente o autor ou autores", declarou à AFP o porta-voz da polícia Anders Dahlman. 

"Estamos entrevistando testemunhas e realizando nossa investigação técnica", acrescentou.

Segundo a imprensa local, uma das vítimas foi atingida por disparos ao sair da mesquita. 

Um comunicado da polícia publicado online indicou que foi aberta uma investigação preliminar por tentativa de homicídio. 

A cidade de Orebro já foi cenário de um ataque a tiros em uma escola em fevereiro, no qual 11 pessoas morreram, incluindo o agressor.

