Ucrânia 'conta' com Trump para convencer Rússia a acabar com a guerra, diz Zelensky

15/08/2025 10:42

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, "conta" com Donald Trump para convencer a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia, a poucas horas da cúpula do mandatário americano com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca.

"É hora de acabar com a guerra, e os passos necessários devem ser dados pela Rússia. Contamos com os Estados Unidos", escreveu Zelensky em uma publicação nas redes sociais.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

