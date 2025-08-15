Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

As chuvas torrenciais que afetam o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (15), o que eleva para quase 500 o número de óbitos desde o início da temporada de monções no final de junho.

Pelo menos 150 mortes foram registradas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, segundo a autoridade provincial de gestão de desastres. Nove pessoas morreram na Caxemira administrada pelo Paquistão e cinco faleceram na região turística de Gilgit-Baltistan.

zz-jma/sbh/pc/eg/fp/aa