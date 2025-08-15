Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chuvas deixaram mais de 160 mortos em 24 horas no Paquistão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/08/2025 09:40

compartilhe

Siga no

As chuvas torrenciais que afetam o norte do Paquistão deixaram pelo menos 164 mortos em 24 horas, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta sexta-feira (15), o que eleva para quase 500 o número de óbitos desde o início da temporada de monções no final de junho.

Pelo menos 150 mortes foram registradas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, segundo a autoridade provincial de gestão de desastres. Nove pessoas morreram na Caxemira administrada pelo Paquistão e cinco faleceram na região turística de Gilgit-Baltistan.

zz-jma/sbh/pc/eg/fp/aa

Tópicos relacionados:

clima emergencia inundacoes meteorologia paquistao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay