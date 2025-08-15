Assine
Novas detenções de membros da oposição na Turquia

15/08/2025 06:49

A polícia turca prendeu 40 pessoas nesta sexta-feira no município de Istambul, governado pela oposição, incluindo o prefeito do distrito central de Beyoglu e vários de seus assessores, informou a imprensa.

A nova onda de detenções por "corrupção" é parte de uma série de detenções efetuadas nos últimos meses contra integrantes do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), o principal partido de oposição da Turquia.

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, considerado o principal opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan, foi preso em março. 

A detenção de Imamoglu desencadeou protestos sem precedentes nos últimos anos no país.

Além de Imamoglu, nove dos 26 prefeitos distritais pertencentes ao CHP foram presos desde outubro, a maioria por corrupção, acusação que todos negam.

Analistas afirmam que o governo tenta enfraquecer o CHP, grande vencedor das eleições locais de 2024, para beneficiar o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP, conservador-islâmico) do presidente Erdogan.

