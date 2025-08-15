Presidente do Equador declara cartel venezuelano como 'grupo terrorista'

O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou na quinta-feira como "grupo terrorista" o chamado 'Cartel de los Soles', que segundo o governo dos Estados Unidos é liderado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trava uma guerra contra os cartéis do narcotráfico. Em fevereiro, designou como organizações "terroristas globais" oito grupos de crime organizado da América Latina e, em julho, adicionou o 'Cartel de los Soles' à lista.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos afirma que o grupo "fornece apoio material" ao grupo criminoso venezuelano 'Tren de Aragua' e ao mexicano Cartel de Sinaloa.

Próximo a Washington, Noboa "ordenou identificar como grupo terrorista de crime organizado" o 'Cartel de los Soles' "por constituir uma ameaça à população nacional, à ordem constituída, à soberania e à integridade do Estado", informou a Presidência.

Também ordenou ao Centro Nacional de Inteligência "analisar a incidência deste grupo terrorista nos grupos armados organizados identificados até o momento" no Equador, além de coordenar "as relações com órgãos de inteligência de outros Estados para reforçar o combate aos membros" do 'Cartel de los Soles'.

No ano passado, Noboa declarou um conflito armado interno no país para combater quase 20 grupos criminosos dedicados ao narcotráfico, extorsão, mineração ilegal e sequestros. A medida permite a mobilização das Forças Armadas nas ruas para operações de controle ao lado da polícia.

