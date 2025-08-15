Chuvas deixam 30 mortos em 24 horas no Paquistão

Pelo menos 30 pessoas morreram, várias ficaram bloqueadas e dezenas ficaram feridas no Paquistão nas últimas 24 horas devido às chuvas de monções que provocaram deslizamentos de terra, desabamento de casas e inundações repentinas, informaram as autoridades nesta sexta-feira.

As vítimas morreram nos "desabamentos de suas casas ou quando seus veículos ficaram presos em deslizamentos de terra", informou à AFP uma porta-voz das equipes de emergência.

A maioria das mortes ocorreu na província montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.

Nesta área, "no distrito de Bajaur, chuvas torrenciais destruíram várias casas, onde mais de 20 pessoas ficaram presas", acrescentou a porta-voz.

Até o momento foram encontrados 16 corpos, segundo as autoridades.

"No distrito de Lower Dir, o desabamento de casas provocou cinco mortes (...) e em Mansehra, um veículo caiu em um barranco, matando duas pessoas", acrescentaram as fontes.

Outras sete pessoas morreram na Caxemira.

O país registrou mais de 320 mortes desde o início das chuvas de monções de verão (hemisfério norte), no final de junho.

A temporada de monções, que começou mais cedo do que em anos anteriores, foi classificada como "incomum" pelas autoridades.

A monção, que fornece entre 70% e 80% das chuvas anuais no sul da Ásia entre junho e setembro, é vital para a subsistência de milhões de agricultores na região.

strs-zz/arm/es/meb/fp