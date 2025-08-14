Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Novos compromissos são propostos em negociações sobre poluição por plástico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 23:39

compartilhe

Siga no

Um novo esboço de compromissos foi proposto na madrugada desta sexta-feira (15) aos governos de 185 países que negociam com dificuldade em Genebra um tratado internacional contra a poluição por plástico.

O texto, que inclui mais de uma centena de pontos a serem resolvidos, constitui "uma base aceitável de negociação", indicaram duas fontes governamentais ouvidas pela AFP. Diversas ONGs, no entanto, consideraram o texto "insuficiente" para "proteger a saúde humana e o meio ambiente".

im/vog/gmo/lb

Tópicos relacionados:

diplomacia plastico saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay