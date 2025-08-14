Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Governo argentino eleva número de mortos por fentanil contaminado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 22:56

compartilhe

Siga no

O governo da Argentina elevou para 100 o número de mortos por fentanil contaminado, e apontou um laboratório local como responsável, em meio ao aumento da polêmica no país nesta quinta-feira, devido à lentidão da resposta à crise sanitária.

Desde maio foram registradas denúncias perante a autoridade de medicamentos e alimentos (Anmat) por mortes suspeitas após o uso do fármaco em hospitais de quatro províncias do país, além da capital, Buenos Aires.

"Ariel Garcia Furfaro é dono do laboratório HLB Pharma Group S.A., fabricante do lote de fentanil contaminado responsável pela morte de mais de 100 pessoas", apontou a Presidência em comunicado. Após uma inspeção do governo, a Anmat inabilitou o laboratório e proibiu "sua atividade produtiva, três meses antes da ocorrência da primeira morte por fentanil contaminado".

Durante um ato político em La Plata, o presidente Javier Milei acusou os apoiadores de sua antecessora Cristina Kirchner de acobertarem o dono do laboratório.

tev-lm/mr/lb

Tópicos relacionados:

argentina fentanilo governo saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay