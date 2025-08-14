Assine
Botafogo vence LDU (1-0) em casa pela ida das oitavas da Libertadores

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 21:45

Com um gol relâmpago, o Botafogo venceu a equatoriana LDU nesta quinta-feira (14) por 1 a 0, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Sob os olhares de seu pai, o treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti, que acompanhou o jogo das tribunas, o técnico italiano Davide Ancelotti estreou com um triunfo no principal torneio sul-americano de clubes. 

O atacante Artur marcou de canhota o único gol da partida logo aos 12 segundos, após um cruzamento do lateral-esquerdo Alex Telles.

Mas ainda ficou longe do recorde. O tento mais rápido da história da Libertadores foi marcado pelo peruano Félix Suárez aos seis segundos no início da partida entre Alianza Lima e Independiente de Santa Fe, em 4 de abril de 1976, em que o time peruano venceu por 3 a 0.

O duelo de volta entre Botafogo e LDU será na próxima quinta-feira, a 2.850 metros de altitude, em Quito. 

Quem avançar vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Nacional. O time comandado pelo argentino Hernán Crespo empatou em 0 a 0 na terça-feira, em sua visita à Colômbia.

Escalações:

Botafogo: John - Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo (Marçal, 37'), Alex Telles - Marlon Freitas, Danilo (Nathan Fernandes, 71') - Artur (Joaquín Correa, 62'), Jefferson Savarino (Allan, 71'), Álvaro Montoro (Matheus Martins, 62') - Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

LDU: Gonzalo Valle - Richard Mina (Darío Aimar, 76'), Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Alexander Alvarado, 70'), Bryan Ramírez (Yeltzin Erique, 85') - Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán, 85'), Jeison Medina (Michael Estrada, 70'). Técnico: Tiago Nunes.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

erc/aam

