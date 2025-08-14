Agora na MLS, Thomas Müller quer seguir conquistando títulos

O ex-jogador da seleção alemã Thomas Müller disse nesta quinta-feira (14) que sua motivação no Vancouver Whitecaps, da MLS, para onde se transferiu na semana passada após quase duas décadas no Bayern de Munique, é continuar conquistando títulos.

"Não se trata de conquistar títulos no passado", disse o atacante alemão, campeão do Mundo na Copa do Brasil-2014, em sua apresentação oficial nos Whitecaps. "Trata-se de conquistar títulos no futuro. É isso que me motiva".

Müller, de 35 anos, afirmou que sua mudança para a América do Norte não significa que ele tenha diminuído seu apetite por conquistas esportivas.

"Sempre fui competitivo a vida toda e minha paixão é jogar futebol", declarou. "E meu corpo, mesmo nesta fase da minha carreira, está bem demais para se aposentar".

"Sei que um jogador com o meu histórico chegando a Vancouver está gerando muitas expectativas", acrescentou Müller. "E queremos continuar essa tendência pelo maior tempo possível".

No mês passado, Müller concluiu sua carreira de sucesso no Bayern de Munique, onde se juntou às categorias de base aos 11 anos e fez sua estreia na primeira divisão em 2008, depois de passar um ano no segundo time do gigante bávaro.

Pelo Bayern, ele conquistou 13 títulos da Bundesliga e dois da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o diretor esportivo do Vancouver Whitecaps, Axel Schuster, classificou a chegada do alemão como "o melhor dia" desde que chegou ao clube.

"É um grande momento e uma ótima oportunidade para ser torcedor do Vancouver Whitecaps", acrescentou Schuster.

Os Whitecaps estão em segundo lugar na Conferência Oeste da MLS, quatro pontos atrás de San Diego e um à frente do Minnesota.

Müller disse que espera estrear em Vancouver no domingo, quando o clube recebe o Houston Dynamo FC, embora o técnico Jesper Sorensen não tenha confirmado se ele fará isso.

