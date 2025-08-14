Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 17:28

compartilhe

Siga no

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, cujas relações se tensionaram nos últimos dias com o governo de Benjamin Netanyahu, defendeu, nesta quinta-feira (14), uma maior "confiança mútua" com o poder Executivo.

"Em qualquer período, mas especialmente em tempos de guerra, o vínculo entre o nível político e o nível militar constitui um eixo central da segurança nacional", declarou o tenente-general Eyal Zamir durante uma cerimônia de transferência de comando.

"A confiança mútua e uma cooperação total são as chaves do sucesso. A vitória no campo de batalha não depende apenas do poder militar, mas também da coesão entre os níveis de comando", afirmou.

Há duas semanas, têm existido tensões entre o chefe do Estado-Maior e o governo em relação à continuidade das operações militares israelenses na Faixa de Gaza para libertar os reféns e derrotar o movimento islamita Hamas.

Segundo a imprensa, o general Zamir se opunha ao plano aprovado na semana passada para tomar o controle da Cidade de Gaza, uma área densamente povoada que, por enquanto, escapa ao controle militar israelense. Segundo seus próprios números, Israel controla aproximadamente 75% do território palestino, devastado após 22 meses de guerra.

hba/vl/pc/atm/rm/am

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay