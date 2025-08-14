Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 16:23

compartilhe

Siga no

A chefe da diplomacia da União Europeia instou, nesta quinta-feira (14), Israel a "desistir" de seu plano de construir milhares de moradias em uma zona particularmente controversa da Cisjordânia ocupada, apoiado pelo ministro das Finanças israelense.

"A decisão das autoridades israelenses de avançar com o plano de assentamento E1 mina ainda mais a solução de dois Estados e constitui uma violação do direito internacional", disse Kaja Kallas em comunicado.

"A UE insta Israel a desistir de levar adiante essa decisão, considerando suas implicações de grande alcance", acrescentou.

raz/dc/pb/pc/am    

Tópicos relacionados:

cisjordania conflito israel palestinos politica ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay