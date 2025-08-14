Assine
Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia

14/08/2025 16:15

Uma mina de ouro desmoronou na Tanzânia no início desta semana e soterrou pelo menos 25 pessoas, anunciou nesta quinta-feira (14) a presidente do país, Samia Suluhu Hassan, enquanto as operações de resgate prosseguem.

O acidente ocorreu na segunda-feira durante uma manutenção na mina de ouro Nyandolwa, na região noroeste de Shinyanga, cerca de 200 quilômetros ao norte da capital, Dodoma.

Em um comunicado publicado no X, Hassan disse que "25 dos nossos compatriotas que trabalhavam na mina ficaram enterrados sob os escombros".

A presidente expressou sua "grande tristeza" pelo acidente e disse que as agências de segurança ajudariam os bombeiros e outras equipes no local a "acelerar a operação de resgate em curso". 

A comissária regional de Shinyanga, Mboni Mhita, pediu paciência. "Ninguém esperava que este acidente ocorresse, mantenhamos a calma e continuemos apoiando os esforços de resgate", disse ela no local.

"As pessoas soterradas estavam realizando manutenção nos poços", acrescentou.

A Tanzânia é o quarto maior produtor de ouro da África, e os acidentes de mineração são frequentes devido principalmente à ausência de medidas de segurança adequadas.

Em janeiro do ano passado, 22 mineradores morreram em um deslizamento de terra em outra mina de ouro no norte do país, após de chuvas torrenciais.

