Air Canada cancela voos em resposta à possível greve de comissários de bordo

A Air Canadá anunciou, nesta quinta-feira (14), a suspensão gradual de voos devido à ameaça de uma greve de tripulantes que pode começar no sábado, em plena alta temporada de viagens.

"Esta manhã, começamos a suspender gradualmente as operações da Air Canadá e da Air Canada Rouge", declarou Mark Nasr, vice-presidente executivo e diretor de operações da Air Canada, em uma coletiva de imprensa.

"Todos os voos serão suspensos na manhã de sábado", a menos que as negociações sejam retomadas e se chegue a um acordo até então, acrescentou.

A Air Canada, com sede em Montreal, transporta 130 mil passageiros diariamente, incluindo 25 mil canadenses que podem ficar presos no exterior.

A companhia e o sindicato que representa 10 mil comissários de bordo afirmaram no início desta semana que as negociações para renovar o contrato trabalhista haviam chegado a um ponto morto.

Os trabalhadores exigem aumento salarial e que as horas que trabalham em terra sejam pagas, especialmente durante o embarque, o que não ocorre atualmente.

"Os últimos dias de negociações foram realmente muito superficiais, sem nenhuma oferta substancial", declarou Arielle Meloul-Wechsler, chefe de Recursos Humanos e Assuntos Públicos da Air Canada.

"Nos sentimos muito mal por nossos passageiros; gostaríamos de voltar à mesa de negociações e conseguir um acordo", declarou, por sua vez, Natasha Stea, representante sindical e membro da tripulação de bordo.

Os passageiros afetados por essa disputa poderão mudar seu voo sem custo adicional ou receber um reembolso completo, informou a companhia aérea.

Em uma mensagem nesta quinta-feira no X, a secretária de Emprego do Canadá, Patty Hajdu, se comprometeu a proporcionar "todos os recursos necessários" para ajudar as partes a chegarem a um acordo.

A coletiva de imprensa desta quinta-feira foi interrompida por 15 agentes que se apresentaram ante os executivos com cartazes com a legenda "Trabalho não remunerado é inaceitável".

A Air Canada, a maior companhia aérea do país, opera voos diretos para 180 cidades de todo o mundo.

