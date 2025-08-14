Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 14:27

compartilhe

Siga no

A sociedade de investimentos brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição (OPA) do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia e agora controla 77,05% do capital, indicou nesta quinta-feira (14) a autoridade francesa de mercados financeiros (AMF).

"Esta etapa marca o sucesso definitivo da oferta da BWGI", disse a própria empresa em comunicado.

Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou uma OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.

A BWGI destaca que, em seu novo papel de acionista controlador, "acompanhará a criação de valor do grupo a longo prazo".

A investidora brasileira também afirmou que não tem intenção de introduzir "modificações que afetem o emprego" e se compromete a manter a sede da Verallia em Paris.

Com 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países, a Verallia se apresenta como líder europeia e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios.

kd/jbo/nth/pc/mb/lm/aa

Tópicos relacionados:

acoes bolsa brasil empresas franca industria papel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay