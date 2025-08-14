Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Justiça dominicana condena irmão de ex-presidente a sete anos de prisão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/08/2025 11:21

compartilhe

Siga no

A Justiça dominicana condenou na madrugada desta quinta-feira (14) a sete anos de prisão Juan Alexis Medina Sánchez, irmão do ex-presidente Danilo Medina, por atos de corrupção cometidos durante os mandatos do político, que governou o país duas vezes entre 2012 e 2020. 

O tribunal absolveu Carmen Magalys Medina Sánchez, também irmã do ex-presidente, por considerar que não há provas contra ela após um processo judicial que durou mais de quatro anos. 

Os irmãos foram presos em novembro de 2020 em meio a uma operação anticorrupção chamada de "Antigulpo". 

Juan Alexis Sánchez foi investigado pela compra de contratos públicos e Carmen Magalys por sua gestão como vice-presidente do Fundo Patrimoninal das Empresas Reformadas (Fonper). 

"A corrupção, sem dúvida, ficou provada. Foi plena, absoluta e profunda", disse a juíza Yissell Soto. 

O Ministério Público apresentou mais de 1.900 provas documentais, 98 testemunhais e 84 materiais no julgamento contra Medina Sánchez e outros 18 indiciados. 

Juan Alexis foi declarado culpado de suborno no comércio e no investimento, lavagem de dinheiro, uso de documentos falsos, associação criminosa. Também deverá pagar em pesos o equivalente a oito milhões de dólares (43 milhões de reais) e cumprirá a pena na prisão Najayo Hombres. 

str-mbj-ba/pgf/dg/dd/aa

Tópicos relacionados:

corrupcao dominicana policia republica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay