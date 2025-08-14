Buscas por migrantes desaparecidos perto da ilha de Lampedusa continuam

Equipes de resgate continuam procurando nesta quinta-feira (14) migrantes desaparecidos após o naufrágio na quarta-feira de duas embarcações perto da pequena ilha italiana de Lampedusa, que provocou 27 mortes.

"Foram recuperados 23 corpos e há 60 sobreviventes", todos estão "em bom estado de saúde", declarou nesta quinta-feira à AFP o porta-voz da Cruz Vermelha italiana, Marco Ottaviano.

Os sacos mortuários com os cadáveres das vítimas chegaram à ilha, onde estão sendo realizadas as operações de identificação.

"Pelo menos 27 pessoas se afogaram em um trágico naufrágio perto de Lampedusa. Mais de 700 refugiados e migrantes morreram em 2025 no Mediterrâneo central", lamentou na rede social X o chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Filippo Grandi. Um primeiro balanço divulgado na quarta-feira informou 26 mortos.

A rota marítima do Mediterrâneo central é a mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Seu porta-voz, Flavio di Giacomo, afirmou no X que "cerca de 95 pessoas partiram da Líbia em duas embarcações".

Os migrantes teriam partido das proximidades de Trípoli ao amanhecer, mas depois que uma das embarcações "afundou", os passageiros "subiram todos na outra, que virou devido ao excesso de peso", explicou.

Por volta do meio-dia de quarta-feira, uma das pequenas embarcações foi vista de um helicóptero da 'Guarda di Finanza', o equivalente à polícia alfandegária, que emitiu o alerta, segundo um comunicado da Guarda Costeira italiana.

Entre os sobreviventes, a Cruz Vermelha contou 56 homens e 4 mulheres.

As pessoas que tentam chegar à Itália através de Lampedusa, situada a apenas 145 km da costa norte-africana, geralmente realizam a travessia a bordo de embarcações sobrecarregadas ou em mau estado.

O governo de extrema direita de Giorgia Meloni assinou acordos com países do norte da África, proporcionando-lhes financiamento e treinamento em troca de ajuda para combater a saída de embarcações rumo à Itália.

Segundo o Ministério do Interior italiano, 38.263 migrantes chegaram à Itália este ano por via marítima.

