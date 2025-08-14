Assine
Rússia e Ucrânia trocaram 84 prisioneiros, segundo Moscou

14/08/2025 09:04

Rússia e Ucrânia trocaram, nesta quinta-feira (14), 84 prisioneiros de guerra, anunciou o Ministério da Defesa russo, na véspera de uma reunião de cúpula entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo americano, Donald Trump. 

Segundo a pasta, "84 militares russos voltaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em troca, 84 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues".

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia prisioneiros russia ucrania

