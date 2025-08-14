Assine
Ucrânia lança ataque com drones em duas regiões da Rússia

AFP
AFP
14/08/2025 05:59

A Ucrânia lançou dezenas de drones contra a Rússia na madrugada de quinta-feira (14), um ataque que deixou três feridos e provocou incêndios em duas regiões do sul do país, em particular em uma refinaria de petróleo, anunciaram as autoridades russas.

"O ataque provocou um vazamento de produtos petrolíferos e causou um incêndio na refinaria de petróleo de Volgogrado", afirmou Andrei Bocharov, governador da região localizada a quase 500 km da frente de batalha.

Outro drone atingiu um carro e feriu três pessoas na região de Belgorod, anunciou o governador Vyacheslav Gladkov, que publicou um vídeo nas redes sociais que mostra um carro em chamas e fragmentos na rua. 

A Ucrânia não fez comentários sobre o ataque.

Desde que a Rússia iniciou a ofensiva militar em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev responde com ataques de drones contra infraestruturas russas situadas a centenas de quilômetros de sua fronteira.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou 44 drones ucranianos entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, sete deles na Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Os ataques ocorreram na véspera de uma reunião de cúpula crucial no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin.

