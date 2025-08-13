Assine
Internacional

Congressista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

13/08/2025 23:17

Um congressista de direita escapou nesta quarta-feira de um ataque a tiros em uma área de atuação da guerrilha na Colômbia, no dia em que foi enterrado o corpo do senador e pré-candidato à Presidência Miguel Uribe, vítima de magnicídio.

Júlio César Triana, um crítico do governo de esquerda do presidente Gustavo Petro, denunciou que o veículo em que estava com sua equipe foi atacado "com pistola e fuzil" na região de Huila, onde atua a dissidência da guerrilha das Farc liderada por Iván Mordisco. Não houve feridos.

Um vídeo publicado por Triana no X mostra marcas de tiros no vidro dianteiro do veículo. Mais tarde, ele divulgou outro vídeo, no qual diz estar são e salvo e aparece ao lado da polícia. O presidente colombiano enviou um helicóptero para resgatar o congressista.

O ataque ocorreu no dia do enterro do corpo do presidenciável de direita Miguel Uribe, baleado durante um comício em 7 de junho, um atentado que reviveu o fantasma da violência política que assolou a Colômbia nas décadas de 1980 e 1990.

O partido Cambio Radical criticou a falta de "medidas necessárias" apesar das repetidas ameaças a Triana.

