Rebeca Andrade decide não disputar Mundial de Ginástica Artística de 2025

13/08/2025 22:22

A atleta brasileira Rebeca Andrade estará ausente do próximo Mundial de Ginástica Artística, confirmou sua equipe de comunicação à AFP nesta quarta-feira (13).

O técnico de Rebeca, Francisco "Xico" Porath, disse ao Globo Esporte que ela decidiu tirar um período de descanso pelo restante de 2025. "A gente optou por ela não competir este ano", comentou Porath, descartando a participação da paulistana no Mundial que acontecerá em Jacarta, Indonésia, de 19 a 25 de outubro.

Rebeca Andrade, de 26 anos, é a medalhista olímpica brasileira de maior sucesso na história, com seis medalhas em três participações no principal evento do esporte: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

O anúncio de sua ausência do Mundial de Ginástica Artística ocorre um dia após a própria atleta afirmar que deixará de competir no solo para cuidar de sua "saúde física e mental" antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"[O ano será] ativo sim, dentro do ginásio. Mantendo a preparação física", acrescentou o treinador.

"Em 2026 a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica", lembrou Porath.

Na terça-feira, em um evento no Rio de Janeiro, Rebeca anunciou que não competirá mais com exercícios de solo porque "é o que causa mais impacto". 

Múltiplas lesões e cirurgias no joelho entre 2015 e 2019 comprometeram sua carreira antes de se tornar uma das melhores ginastas do mundo. 

Após estrear nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a paulistana brilhou nos Jogos de Tóquio-2020, adiados para 2021 devido à pandemia do coronavírus, conquistando ouro no salto e prata no individual geral. 

Sua coleção de medalhas olímpicas aumentou em Paris-2024, quando conquistou o ouro no solo — superando a lenda americana Simone Biles na final —, prata no salto e individual geral e bronze por equipes.

overflay