Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

13/08/2025 21:26

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira (13) que o programa Mais Médicos "sobreviverá" após as sanções impostas pelos Estados Unidos a funcionários do governo "por sua cumplicidade" com esse plano de assistência no qual participaram profissionais cubanos.

"O Mais Médicos (...) sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", declarou Padilha no X.

Tópicos relacionados:

