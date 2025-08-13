Assine
Juiz ordena prisão preventiva contra o ex-presidente peruano Vizcarra por suposta corrupção

13/08/2025 20:06

O ex-presidente peruano Martín Vizcarra deverá cumprir prisão preventiva durante cinco meses por ordem de um juiz no âmbito de um caso de suposta corrupção quando foi governador da região de Moquegua, há 11 anos.

Durante uma audiência realizada nesta quarta-feira (13), o magistrado Jorge Chávez enviou o ex-mandatário de 62 anos à prisão, alegando "perigo processual e de fuga", segundo a sentença publicada pelo Poder Judiciário.

Vizcarra, que governou entre 2018 e 2020, foi imediatamente detido.

Após passar por controles médicos, espera-se que ele seja transferido para uma pequena prisão dentro de uma base da polícia a leste de Lima, onde estão encarcerados os ex-presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala e Pedro Castillo.

Vizcarra respondia em liberdade pelo caso que remonta à sua época de governador (2011-2014).

A procuradoria o acusa de ter recebido subornos de 2,3 milhões de soles (cerca de 3,4 milhões de reais) de empresas de construção, em troca da concessão de obras públicas em Moquegua.

