Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A Bolsa de Nova York atingiu novos recordes nesta quarta-feira (13), impulsionada pela perspectiva de uma flexibilização monetária por parte do banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), após uma inflação alinhada às expectativas.

Os índices Nasdaq (+0,14%) e S&P 500 (+0,32%) ultrapassaram seus máximos históricos, alcançando respectivamente 21.713,14 e 6.466,58 pontos. O Dow Jones, por sua vez, subiu 1,04%.

"É um mercado que provavelmente está um pouco supervalorizado, mas atualmente há muito impulso e euforia", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"O mercado continua hoje bastante dinâmico", animado pelas expectativas de uma "queda nas taxas" por parte do Fed ao final de sua reunião de política monetária em setembro, acrescentou o analista.

Os investidores estão especialmente tranquilos após a publicação do índice de inflação IPC na terça-feira, alinhado às previsões do mercado para o mês de julho.

Este indicador conseguiu atenuar os temores do impacto das tarifas sobre os preços ao consumidor e, consequentemente, levou os investidores a reforçarem suas apostas por uma redução nas taxas de referência do Fed.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, manifestou-se inclusive favorável a um corte de meio ponto nas taxas do banco central.

Os investidores aguardam a publicação, na quinta-feira, do índice de preços ao produtor (IPP), antes de analisarem os números de vendas no varejo e o índice de confiança dos consumidores na sexta-feira.

Com esses dados, devem "poder ajustar suas previsões sobre os futuros cortes de taxas", destacou em uma nota Sam Stovall, da CFRA.

ni/vk/mr/nn/cjc/db/ic/am