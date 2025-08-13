Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina registra inflação mensal de 1,9% em junho e 36,6% em 12 meses

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/08/2025 18:34

compartilhe

Siga no

Os preços subiram 1,9% em julho na Argentina, acima do dado de junho, totalizando 36,6% em 12 meses, anunciou nesta quarta-feira (13) o instituto oficial de estatísticas (Indec).

Nos primeiros sete meses do ano, a inflação foi de 17,3%, abaixo dos 87% registrados no mesmo período de 2024. "Luis Caputo, muito obrigado por ser o melhor ministro da Economia da História", publicou no X o presidente do país, Javier Milei, ao comemorar a inflação mensal abaixo de 2% pelo terceiro mês consecutivo. Em junho, o índice de preços ao consumidor havia subido 1,6%.

Milei, um economista ultraliberal, assumiu o cargo em dezembro de 2023, com um plano de forte ajuste fiscal, que incluiu demissões no setor público, a paralisação de obras públicas e a redução de ministérios.

Em 2024, o governo comemorou uma inflação anual de 118%, contra 211% em 2023, e o primeiro superávit fiscal desde 2010. O custo, no entanto, foi uma redução de poder aquisitivo, empregos e consumo, o que levou a protestos e greves.

mry/nn/mr/lb/am

Tópicos relacionados:

argentina economia inflacao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay