Petro considera 'ilegal' detenção de topógrafos colombianos no Peru

AFP
AFP
13/08/2025 17:47

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou, nesta quarta-feira (13), como "ilegal" e um "sequestro", a detenção de dois topógrafos colombianos pelas autoridades peruanas em uma ilha no rio Amazonas, no centro de uma controvérsia fronteiriça entre os dois países.

A Colômbia e o Peru mantêm uma disputa histórica sobre a delimitação do território, que fica na tríplice fronteira com o Brasil. A ilha é cercada pelo rio Amazonas, que frequentemente muda seu curso, gera novas ilhas e dificulta a demarcação das linhas fronteiriças. 

Lima afirma que em Santa Rosa, os residentes e as autoridades sempre foram peruanos.

Na terça-feira, a polícia desse país deteve dois topógrafos colombianos que estavam realizando medições de terreno na ilha, segundo eles sem autorização. 

"A detenção dos contratados colombianos na ilha de Santa Rosa é ilegal. É um sequestro", disse Petro no X. 

Segundo a Polícia, os trabalhadores possuíam equipamentos de georreferenciamento via satélite sem autorização do Peru.

O Ministério do Transporte colombiano garantiu que as duas pessoas trabalhavam para um consórcio daquele país para a ampliação de um cais em Leticia, a capital do Amazonas na Colômbia. 

O incidente se soma a uma série de tensões desde a quinta-feira, quando Petro desconsiderou a soberania do Peru sobre Santa Rosa.

No mesmo dia, um avião militar colombiano sobrevoou a ilha.

A declaração de Petro provocou o enérgico repúdio do governo da presidente Dina Boluarte.

Na segunda-feira, o aspirante à Presidência colombiana e ex-prefeito de Medellín, Daniel Quintero, plantou em Santa Rosa a bandeira de seu país após cruzar o Amazonas de barco. As autoridades peruanas a removeram minutos depois. 

Segundo o governo peruano, Santa Rosa é uma extensão da ilha Chinería, que surgiu devido à redução do nível das águas do Amazonas. 

O Peru oficializou em julho a criação do distrito de Santa Rosa e enviou funcionários para a região.

Sua população atual é de cerca de 3.000 habitantes. 

Delegações diplomáticas do Peru e da Colômbia têm prevista uma reunião técnica binacional em 11 e 12 de setembro em Lima para tratar de questões fronteiriças.

