Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cúpula Trump-Putin ocorrerá em base militar americana no Alasca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/08/2025 14:19

compartilhe

Siga no

A cúpula de sexta-feira entre o presidente americano, Donald Trump, e seu contraparte russo, Vladimir Putin, ocorrerá em uma grande base militar perto de Anchorage, a maior cidade do Alasca, confirmou um funcionário da Casa Branca nesta quarta-feira (13).

A base aérea Elmendorf-Richardson, uma vasta instalação do Exército e da Força Aérea americanas ao norte da cidade, sediará a reunião sobre a guerra na Ucrânia.

O presidente americano e seus ministros frequentemente usam sua longa pista de pouso como parada de abastecimento durante viagens oficiais à Ásia.

Esta é uma das duas principais bases aéreas do Alasca, de onde regularmente decolam aviões de combate para interceptar aeronaves russas que se aproximam demais do espaço aéreo americano na região.

O Alasca é uma zona estratégica desde a Guerra Fria e ainda abriga uma importante base de mísseis de defesa.

wd-ube/cyb/erl/mr/dd/mvv

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay