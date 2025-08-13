Musk entra em conflito com Altman após acusar Apple de favorecer a OpenAI

O bilionário Elon Musk acusou, na terça-feira (12), a Apple de favorecer o ChatGPT em sua loja de aplicativos e ameaçou iniciar ações legais, o que causou um intenso debate nas redes sociais com o CEO da OpenAI, desenvolvedora da ferramenta, Sam Altman.

"A Apple está se comportando de uma maneira que torna impossível que qualquer empresa" de inteligência artificial "chegue ao #1 na App Store, o que é uma inequívoca violação (da legislação) antitruste", protestou Musk em sua rede social X, na segunda-feira (11).

Musk afirmou que sua empresa de inteligência artificial "xAI tomará imediatamente ações legais".

Em uma mensagem no X, na terça-feira, Altamn qualificou como "notável" a acusação de Musk, que supostamente "manipulava o X para beneficiar a si mesmo e suas empresas e para prejudicar seus concorrentes e as pessoas de quem ele não gosta".

"Mentiroso", respondeu Musk, enquanto o cofundador da OpenAI o desafiava perguntando se ele assinaria uma declaração juramentada dizendo que nunca ordenou mudanças no algoritmo do X para prejudicar seus concorrentes ou ajudar suas empresas.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.

Recentemente, a OpenAI e xAI lançaram as novas versões de seus assistentes com IA, ChatGPT e Grok, respectivamente.

Na App Store da Apple, o ChatGPT liderou, na terça-feira a lista de aplicativos gratuitos na loja dos iphones, enquanto o Grok está em quinto lugar, de acordo com uma classificação que considera a participação dos usuários, as avaliações e o número de downloads.

Em junho de 2023, a OpenAI e a Apple anunciaram uma aliança para melhorar os iphones e outros dispositivos com funções do ChatGPT.

Em abril, a OpenAI apresentou ações legais contra Musk, acusando seu antigo cofundador de conduzir uma "campanha implacável" para prejudicar a empresa depois que ela teve sucesso sem ele.

Tratou-se de um novo confronto nos tribunais entre a startup de Altman e o homem mais rico do mundo, que acusou a OpenAI de trair sua missão fundacional em uma ação judicial no ano passado.

A OpenAI alegou que Musk "tornou seu projeto derrubar a OpenAI e construir um concorrente direto que tomasse a liderança tecnológica, não para a humanidade, mas para Elon Musk".

