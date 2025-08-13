Assine
Internacional

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/08/2025 12:40

O texto de um novo projeto de tratado sobre a contaminação por plásticos, apresentado nesta quarta-feira (13) na assembleia plenária da ONU, em Genebra, foi rejeitado imediatamente por vários países e duramente criticado pelas ONGs, concretamente por não mencionar restrições à produção de plástico virgem.

O esboço, redigido por um diplomata que preside os debates, é "inaceitável", consideraram os delegados de Colômbia, Chile, Panamá e da União Europeia, enquanto a ONG ambientalista Greenpeace o qualificou de um "presente para a indústria petroquímica e traição à humanidade".

Tópicos relacionados:

diplomacia meio-ambiente onu plasticos saude tratado

