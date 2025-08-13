Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

O texto de um novo projeto de tratado sobre a contaminação por plásticos, apresentado nesta quarta-feira (13) na assembleia plenária da ONU, em Genebra, foi rejeitado imediatamente por vários países e duramente criticado pelas ONGs, concretamente por não mencionar restrições à produção de plástico virgem.

O esboço, redigido por um diplomata que preside os debates, é "inaceitável", consideraram os delegados de Colômbia, Chile, Panamá e da União Europeia, enquanto a ONG ambientalista Greenpeace o qualificou de um "presente para a indústria petroquímica e traição à humanidade".

im/uh/eb/hgs/mb/mvv/jc