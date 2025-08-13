Assine
Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

13/08/2025 12:39

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, prestou esclarecimentos à agência de proteção ambiental após um dia de pesca sem licença com o vice-presidente americano, JD Vance, informou o Ministério nesta quarta-feira (13).

Essa sessão de pesca, em um lago de carpas, ocorreu na sexta-feira na Chevening House, luxuosa residência disponibilizada para os ministros britânicos das Relações Exteriores, em Kent (sudeste de Londres), no primeiro dia das férias do político americano no Reino Unido.

"O ministro das Relações Exteriores escreveu à Agência de Meio Ambiente (Environment Agency, EA)sobre uma falha administrativa que levou à ausência das licenças necessárias para pescar em um lago privado", declarou um porta-voz da pasta.

A Chancelaria esclareceu que as licenças correspondentes foram pagas depois que Lammy foi "informado" sobre sua necessidade.

"Também escreveu à Agência de Meio Ambiente, notificando-os do erro e agradecendo pelo trabalho deles", acrescentou o Ministério.

Na Inglaterra e no País de Gales, qualquer pessoa com 13 anos ou mais deve possuir uma licença para pescar em águas doces, segundo as normas vigentes da Agência de Meio Ambiente.

Após passar o fim de semana na Chevening House, Vance continua suas férias no sudeste da Inglaterra, na região dos Costwolds.

Lá, na localidade de Charlbury, cerca de sessenta pessoas se manifestaram na terça-feira para protestar contra a presença do político americano, com cartazes que diziam "Vá para casa!", "Não é bem-vindo" e "Vá embora!".

bur-psr/mb/dd/jc 

Tópicos relacionados:

ambiente diplomacia eua gb lazer meio politica

