Internacional

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
13/08/2025 11:00

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (13), restrições nos telefonemas nos aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram, dizendo que isso era necessário para combater a criminalidade, informou a imprensa estatal. 

"Com o objetivo de combater os criminosos, estão sendo tomadas medidas para restringir parcialmente as chamadas nestes aplicativos de mensagem estrangeiras (WhatsApp e Telegram)", afirmou o órgão de controle das comunicações Roskomnadzor, citado pelas agências de notícias RIA e TASS.

