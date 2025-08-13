Assine
Internacional

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

AFP
AFP
Repórter
13/08/2025 10:56

Um programa de conservação na Inglaterra permitiu salvar 150 espécies de animais e vegetais em perigo de extinção, anunciou nesta quarta-feira (13) o Natural England, órgão público responsável pela proteção do meio ambiente.

O órgão, que comemorou essa conquista em um comunicado, lembrou, no entanto, que "o tempo está se esgotando" para deter o declínio da biodiversidade.

O Natural England investiu mais de 13 milhões de libras (cerca de 17 milhões de dólares ou 90 milhões de reais) em um projeto de conservação destinado a proteger espécies animais e vegetais ameaçadas, entre elas a ave ostraceiro-europeu, os roedores 'water vole' e arganaz, o salmão-do-atlântico e a orquídea sapatinho.

"De Cornualha (sudoeste) ao condado de Cumbria (oeste) e Northumberland (nordeste), 63 projetos envolvendo 78 parceiros transformaram as paisagens e apoiaram a recuperação de 150 espécies, muitas das quais estavam à beira da extinção nacional", detalha o órgão em seu comunicado.

No total, mais de 15 mil animais e plantas foram reimplantados fora de seu território original no âmbito deste projeto, realizado entre agosto de 2023 e março de 2025.

O órgão também conseguiu reintroduzir o galo-lira no parque nacional North Yorkshire Moors (norte) e o retorno do gafanhoto 'grande-gafanhoto-do-pântano' no leste da Inglaterra, do qual não havia vestígios no local há 85 anos.

"Reverter o declínio da biodiversidade deve ser um esforço coletivo e não apenas uma questão para especialistas dedicados", destacou no texto Tony Juniper, presidente do Natural England, que acrescentou que "o trabalho de restauração da natureza precisa de mais projetos, mais voluntários e mais financiamento".

adm-psr/zm/jmo/jc

