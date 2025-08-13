França resgata quase 300 migrantes no mar em dois dias

A França resgatou quase 300 migrantes no mar nos últimos dois dias, enquanto tentavam chegar ao litoral inglês em embarcações precárias, indicaram as autoridades francesas nesta quarta-feira (13).

Milhares de migrantes tentam atravessar a perigosa rota do Canal da Mancha. Uma mulher da Somália morreu na terça-feira, elevando para pelo menos 19 o número de migrantes mortos em 2025, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

Diversas operações de resgate foram realizadas na costa noroeste da França: 111 migrantes foram resgatados na terça e 164 na segunda-feira, de acordo com a prefeitura marítima local Premar.

"Às vezes, parte dos migrantes se recusa a ser resgatada", então, dada a fragilidade das embarcações, eles são deixados para continuar sua rota, detalhou a fonte.

Estas travessias aumentaram nos últimos dias, devido a um clima considerado favorável pelos traficantes de migrantes e apesar da entrada em vigor de um acordo entre Paris e Londres na semana passada.

O pacto prevê o retorno à França dos migrantes que chegam ao Reino Unido em pequenas embarcações. Em troca, Londres aceitará migrantes enviados por Paris, com base no princípio de "um por um".

O objetivo é dissuadir as pessoas que desejam atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, organizadas por redes de traficantes, e será válido até junho de 2026.

