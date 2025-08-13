Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Colisão entre iate e navio de carga deixa vários desaparecidos no Japão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/08/2025 06:03

compartilhe

Siga no

Uma pessoa foi levada inconsciente para o hospital e várias estão desaparecidas após uma colisão entre um iate e um navio de carga nesta quarta-feira em águas próximas à costa sul do Japão, informaram as autoridades e a imprensa locais. 

O capitão do cargueiro de 492 toneladas informou à Guarda Costeira japonesa que colidiu com outra embarcação perto da ilha de Hoto, no município de Oita, disse à AFP a porta-voz da Guarda Costeira, Nanaka Yoshida. 

"Encontramos uma pessoa por volta das 10h00 (22h00 de Brasília, terça-feira) e a entregamos aos serviços de emergência, que a levaram ao hospital", disse.

A emissora pública NHK informou que a pessoa estava inconsciente no momento do resgate.

A Guarda Costeira prossegue com a busca por várias pessoas que estavam a bordo do iate, mas o número total de passageiros não foi determinado.

kh/aph/cwl/arm/mas/fp

Tópicos relacionados:

acidente japao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay