México entrega 26 suspeitos de narcotráfico aos EUA

12/08/2025 18:56

O México entregou 26 presos à Justiça dos Estados Unidos, onde eles eram procurados por acusações de narcotráfico, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (12).

Em meio à pressão do presidente Donald Trump contra o tráfico de fentanil, o México já havia enviado para os Estados Unidos, em fevereiro, 29 de seus mais notórios chefes do tráfico, entre eles Rafael Caro Quintero, acusado pela morte do agente da DEA Enrique "Kiki" Camarena em 1985.

As 26 pessoas entregues hoje, cuja identidade não foi revelada, estavam em diferentes presídios e "representavam um risco permanente à segurança pública", afirmaram a Secretaria de Segurança federal e a Procuradoria-Geral do México, em um comunicado conjunto.

A transferência foi feita a pedido do Departamento de Justiça americano, que "se comprometeu a não solicitar a pena de morte para os réus", ressaltaram os órgãos de segurança. Ela acontece no momento em que México e Estados Unidos negociam um acordo de segurança que inclui o tráfico de drogas e armas.

Os detentos foram entregues por meio de um procedimento legal abreviado, que exclui instâncias previstas em casos de extradição. O governo do México justificou a medida alegando que alguns traficantes de drogas são libertados por juízes suspeitos de corrupção.

