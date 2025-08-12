Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Magnata das criptomoedas se declara culpado de fraude nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/08/2025 17:23

compartilhe

Siga no

O magnata sul-coreano das criptomoedas, Do Kwon, acusado de ser responsável pela falência de uma empresa bilionária há três anos, se declarou culpado de fraude perante um juiz de Nova York, segundo documentos judiciais publicados na terça-feira (12). 

Kwon, fundador da Terraform Lab e promotor de duas criptomoedas que tiveram um papel crucial na falência, enfrentava nove acusações em uma denúncia formal apresentada pela Promotoria em janeiro de 2025, da qual inicialmente se declarou inocente. 

No entanto, ele alterou seu depoimento em uma audiência perante o juiz federal Paul Engelmayer, do Distrito Sul de Nova York e será sentenciado em 11 de dezembro, segundo o registro. 

Kwon, de 33 anos, foi extraditado de Montenegro para os Estados Unidos no ano passado devido à sua participação em uma fraude relacionada à falência de sua empresa, que pulverizou cerca de 40 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 248 bilhões, em cotação da época) dos investidores e abalou os mercados globais de criptomoedas. 

O magnata das criptomoedas foi preso em março de 2023 no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro, enquanto se preparava para embarcar em um voo para Dubai, portando um passaporte falso da Costa Rica.

Antes da prisão no pequeno país balcânico, ele ficou foragido por meses, após fugir da Coreia do Sul e posteriormente de Singapura, quando sua empresa faliu em 2022. 

A empresa de Kwon, Terraform Labs, criou uma criptomoeda chamada TerraUSD, que foi comercializada como uma "stablecoin", uma moeda digital cujo valor está vinculado a uma moeda tradicional, neste caso o dólar. 

Graduado pela universidade americana de Stanford, com experiência na Apple e na Microsoft, Kwon a promoveu com sucesso como a grande novidade em criptomoedas. 

A mídia da Coreia do Sul o descreveu como "um gênio". 

Mas, apesar dos bilhões em investimentos, a TerraUSD e outra moeda criada pela Terraform Labs, a Luna, entraram em uma espiral descendente em maio de 2022. 

Especialistas afirmaram que Kwon havia criado um esquema de pirâmide, no qual muitos investidores perderam as economias de uma vida inteira. 

As criptomoedas têm sido alvo de um escrutínio crescente por parte dos reguladores após uma série de controvérsias nos últimos anos.

gw/md/ad/nn/lm/mvv

Tópicos relacionados:

coreia-do-sul crime criptomoeda eua fraude justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay