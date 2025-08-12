Assine
Real Madrid goleia Tirol (4-0) em único amistoso de pré-temporada

12/08/2025 16:41

O Real Madrid goleou o Tirol por 4 a 0 nesta terça-feira (12), em Innsbruck, na Áustria, em seu único amistoso de pré-temporada antes da estreia no Campeonato Espanhol.

O zagueiro brasileiro Éder Militão abriu o placar aos 11 minutos, antes de Kylian Mbappé marcar duas vezes (13' e 59') e do atacante Rodrygo selar a goleada (81'), fazendo valer a superioridade do time merengue sobre o modesto clube local.

Após uma temporada sem títulos, o Real Madrid busca fazer frente ao Barcelona este ano na Espanha e voltar a conquistar a Liga dos Campeões da Europa.

O time treinado pelo técnico Xabi Alonso vai estrear em LaLiga daqui a uma semana, quando receberá o Osasuna no estádio Santiago Bernabéu.

