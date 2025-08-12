Último gol de Jota pelo Liverpool teve significado 'especial' para o português

O atacante português Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro no início de julho, revelou em entrevista publicada nesta terça-feira (12) o significado "especial" do seu último gol pelo Liverpool.

Jota e seu irmão André Silva morreram quando seu veículo saiu da estrada na Espanha em 3 de julho.

O atacante português estava retornando à Inglaterra para iniciar os treinos de pré-temporada, meses depois de ajudar o Liverpool a conquistar o título da Premier League.

O último gol de Jota pelos 'Reds' garantiu a vitória no clássico contra o Everton, em Anfield, em abril passado.

Semanas antes de sua morte, Diogo Jota confessou em entrevista que se sentia orgulhoso por ter contribuído para o título após marcar em uma partida tão importante.

"Foi uma temporada muito difícil para mim, mas eu sempre estive lá lutando e pude ajudar o time naquele dia, e estou orgulhoso do que posso continuar fazendo", disse ele no documentário chamado "Champions 24-25: The Inside Story" (Campeões 24-25: a história nos bastidores, em tradução livre).

"É difícil descrever. É essa a sensação que procuro quando jogo futebol. É por isso que você dedica toda a sua vida e esforço a momentos como esse, momentos que podem decidir uma partida importante".

Jota, de 28 anos, passou cinco anos no Liverpool, vindo do Wolverhampton em 2020. Como jogador dos 'Reds', ele conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

"É algo com que eu nem sonhava quando era criança. Eu queria jogar na Premier League, mas nunca imaginei que ganharia", disse Jota no documentário sobre o triunfo do Liverpool.

"As fotos ficarão para sempre. É uma conquista notável para um rapazinho vindo de Gondomar, onde eu tinha esse sonho".

Após sua morte, o Liverpool aposentou sua camisa número 20, e o clube anunciou que Jota será lembrado com uma escultura do lado de fora de Anfield, enquanto uma pintura em homenagem ao jogador português adorna um muro perto do estádio.

smg/gj/dam/mcd/aam/cb